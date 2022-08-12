نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايان السيد …تستعرض جمالها بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد، بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الابيض ، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

تصدرت الفنانة مايان السيد، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، نستعرض أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:

تحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت “كان فيه فيديو انا نزلته بهزر مع صحابي وإحنا مسافرين بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.