رانيا يوسف…. تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من على الشاطئ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها خلف البحر وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

إطلالة الفنانة رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة مما نالت إعجاب الكثير من متابعيها، مرتدية جيب لونه أزرق ملون وعليه كاش مايو وشابو بيج يليق بها ونظارة شمس بيضاء ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلًا على كتفيها، وتواجدت خلفها البحر.

رانيا يوسف

أحدث ظهور لرانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد شاركت متابعيها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي فستان قصير باللون الأخضر مع إرتداءها شنطة باللون الأبيض وشعرها مسندلًا على أكتافها.

مسلسل شارع ٩.. آخر أعمال رانيا يوسف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل “شارع ٩” وشارك في بطولته نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الأتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، إيمى إسلام، عبير منير.

رانيا يوسف

وتدور قصة مسلسل “شارع ٩” حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

رانيا يوسف

تفاصيل “الآنسة فرح” آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

كما يذكر من آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “الآنسة فرح”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب بيه جمهورها وأحبه حبًا شديدًا، والذي كان من بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

فيلم دماغ شيطان..للفنانة رانيا يوسف

كما من آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية فيلم “دماغ شيطان” فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.