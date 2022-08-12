لاميتا فرنجيه… بإطلالة مجنونة من جزر المالديف تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها من إجازتها الصيفية في ​جزر المالديف​.

وإرتدت لاميتا فرنجية فستاناً باللون البيج قصيراً وضيقاً بقصة مميزة، ومن دون أكمام، ونسقت معه حذاء صيفي باللون الذهبي، ومجموعة أكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً مميزاً.

ومن الناحية الجمالية، تركت لاميتا فرنجية شعرها الطويل منسدل على ظهرها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها.

وعلقت لاميتا فرنجية على المنشو بطريقة لطيفة وقالت: “المالديف.. سأنتقي اللون الأبيض”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة لاميتا هذه، متغزلين بجمالها الدائم.