ميرهان حسين …. بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة الفنانة ميرهان حسين

وظهرت ميرهان حسين بإطلالة صيفية مختلفة بجانب حمام السباحة، مما نالت إعجاب الكثير من متابعيها، مرتدية كاش مايو لونه بني ونظارة شمس سوداء ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلًا علي كتفها، وعلقت على الصور قائلةً:” طفل بريء”.

ميرهان حسين

فيلم ميرهان حسين الجديد “اتنين للإيجار”

وحاليًا تستعد الفنانة ميرهان حسين، لبدء تصوير فيلمها الجديد “اتنين للإيجار” والذي ينطلق تصويره يوم السبت القادم والفيلم إنتاج إسعاد يونس.

ميرهان حسين

نجوم” اتنين للإيجار “

وفيلم” اتنين للإيجار “بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت ومن المقرر أن يشارك به عدد من ضيوف الشرف، والفيلم تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتقوم ميرهان حسين ببطولة إحدى حكايات العمل الذي يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين في المسرح

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسرحية “الليلة الكبيرة” وهذه المسرحية التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيها عدد من النجوم وكان من بينهم نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

ميرهان حسين

“أنا وهي”.. آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل “أنا وهي” من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وهو تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبري، محمد أنور، كريم عفيفي.

أعمال ميرهان حسين مع محمد رجب

كما تستعد الفنانة ميرهان حسين لمسلسل “الونش”، ويعتبر مسلسل الونش التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم “الخلبوص” الذي كان عام 2015 والذي كان بطولة إيمان العاصى، إيناس كامل، سامية الطرابلسى، رانيا ملاح وإسماعيل فاروق، وأيضًا مسلسل “علامة استفهام” في شهر رمضان عام 2019، وكان بطولة هيثم أحمد زكى وجيهان خليل ومحمود البزاوى وإخراج سميح النقاض.