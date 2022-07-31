يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري

يلا شوت مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون العرب بث مباشر في الدوري المصري الممتاز في عام 2022 بالنظر إلى المواجهة الفنية المتوقعة بين المدرب ريكاردو سواريش يبحث فني ريد كاسل والمدير الفني لماونتن ولفز، محمد أرد، عن فوز سواري للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته 2-1 أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، رغم أن الأداء في الجولتين لم يكن مثله. العديد من المعجبين.

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يلا شوت بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب، ويعتقد البعض أن الدوري المصري اختفى من تشكيلة الزمالك للموسم الثاني على التوالي بعد أن قررت لجنة محمود الخطيب خطأ ترك بيتسو موسيماني ليحتفظ به من المركز التدريبي، كان المدرب الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر. مرتين متتالية ثم خسر أمام الوداد المغربي في النهائي الثالث بعد لقائه في المغرب ولكن مع ذلك جاء إلى سواريز كمدرب شرعي وسيكون في الجزيرة كثيرًا ولكن يبدو أن الريح قادمة في كل مرة.

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المواعيد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون تبدأ المواجهة الساعة 9 مساءً بحسب توقيت القاهرة وتبدأ الساعة 10 مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة.

التشكيلة المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولين العرب

يتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

وتتجه مباراة الأهلي إلى مباراة الليلة ضد ذئب الجبل، متطلعا لمواصلة نغمة الفوز مرة أخرى، بفوزه على المقاصة المصري، من ناحية أخرى تعادل المقاولون العرب مع سموحة، وسجل الفريقان هدفاً في نفس الجولة.

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يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر في الدوري المصري بعد فوزه بـ24 نقطة ودخوله دائرة شبح الهبوط بعد خسارته أمام سيراميكا كليوباترا بهدف على غزل المحلة. نفس النتيجة، ثم التعادل في اللقاء الأخير مع سموحة، مع بقاء تألق لويس إدوارد بهدف واحد لكل فريق سيعتمد مدرب الهجوم المضاد السريع محمد عودة على الأهلي