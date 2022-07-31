رسمياََ.. موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 وكيفية الحصول عليها

ينتظر طلاب المرحلة الثانوية موعد نتائج الثانوية العامة 2022 حيث تعتبر تلك السنة ثمرة 12 عامًا دراسيًا من الجهد على جميع مستويات التعليم.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

حدد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي موعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، والتي من المقرر الإعلان عنها في الأسبوع الأول من أغسطس، أي بعد أيام قليلة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

يمكن لطلبة الصف الثالث الثانوي الاطلاع على نتائج 2022 عن طريق رقم الجلوس من خلال رابط نتائج شهادة التخرج من المرحلة الثانوية على موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

يتم الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 بعد اعتماد النتائج رسميًا، وعندما يلتحق الطالب بالمدرسة الثانوية 2022، ستظهر تفاصيل النتائج أمامه، لاحظ أنه يتم عرض نتائج 2022 للمدارس الثانوية العامة، بما في ذلك نتائج كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والجدير بالذكر أنه كانت هناك حالة واحدة فقط تتعلق بحادثة غش، وبالنسبة للطلاب الذين تم استبعادهم من الامتحان لإثبات الغش خلال امتحان الثانوية العامة 2022، وتم حجب درجات الشهادة الثانوية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

بالنسبة للطلبة الراسبين، إذا رسب الطالب في أقل من 3 مواد وكانت النتيجة 50٪ فقط من مجموع الدرجات للمادة، يدخل الطالب المرحلة الثانية من امتحان الثانوية العامة في عام 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

1 – الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم اضغط هنا.

2 – كتابة رقم جلوس الطالب.

3 – الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4 – ستظهر نتيجة الطالب.

الدور الثاني في الثانوية العامة

إذا رسب الطالب في الجولة الثانية من الامتحان، فسوف يعيد العام الدراسي التالي باستخدام نفس المواد الراسب، مما يعني أن الطالب لن يجلس في جميع مواد الثانوية العامة العام المقبل، ولكنه سيأخذ المواد التي درسها ولم يسبق لها مثيل. تلبية معدل النجاح هذا العام.

إذا رسب الطالب في أكثر من مادتين، فلن يأخذ الدور الثاني، لكنه سيعيد العام الدراسي في المواد التي رسب فيها فقط.