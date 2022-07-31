التشكيل المتوقع في مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ويواجه النادي الأهلي منافسه العرب المقاولون على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر معقل ذئب الجبل مساء السبت 30 يوليو 2022 للقاء 20 رجلا المؤجل – 1 2022 الدوري المصري الممتاز.

سنلقي نظرة على متابعين وزوار موقع “زووم مصر”، موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والتشكيلات المتوقعة في الدوري اليوم على النحو التالي: –

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هي اليوم السبت 30/7/2022 الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة و 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

القناة التي تبث مباراة الأهلي والمقاولين العرب اليوم ستكون On Time Sports HD 1، مع استوديو تحليلي قبل المباراة ومجموعة من ألمع نجوم كرة القدم المصريين.

التشكيلة المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولين العرب

يتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتجه الأهلي إلى مباراة الليلة ضد ذئب الجبل، متطلعا لمواصلة نغمة الفوز مرة أخرى، بفوزه على المقاصة المصري، من ناحية أخرى تعادل المقاولون العرب مع سموحة، وسجل الفريقان هدفاً في نفس الجولة.

نتيجة لقاء الدور الأول بين الأهلي والمقاولون العرب

وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي والمقاولون العرب بفوز الأهلي الذي سجل هدفا في الدور الرابع على ملعب الأهلي والسلام لكن دون رد.

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