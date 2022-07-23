السيول تغلق عدد من الطرقات بصنعاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت مدينة صنعاء مساء اليوم هطول امطار غزيرة اغرقت الشوارع بالسيول. وتضررت عدد من المنازل في المدينة جراء تساقط غزير للامطار بصورة غير مسبوقة. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

وافادت مصادر محلية بتضرر بعض منازل المواطنين الشعبية بالعاصمة صنعاء جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة . وبحسب مواطنين فان سيول الأمطار الغزيرة تسببت بانقطاع عدة طرقات رئيسية في أمانة العاصمة صنعاء.

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