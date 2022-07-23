تعز: إصابة 12 طفلاً بقصف حوثي استهدف حي الروضة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصيب أكثر من 10 أطفال، السبت 23 يوليو/ تموز، بقصف حوثي استهدف حياً سكنياً في محافظة تعز، جنوب غربي تعز. وقالت مصادر محلية، إن 12 طفلاً على الأقل أصيبوا، جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي على حي الروضة شرق مدينة تعز. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

وبحسب المصادر فإن قصف حي الروضة جاء من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة شمال مدينة تعز بقذائف المدفعية

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