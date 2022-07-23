كيراتين الفازلين لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الفازلين لتنعيم الشعر الجاف والخشن في دقائق ، الفازلين له تأثير فعال وهائل في فرد الشعر المجعد، و تحتار الكثير من النساء في الشعر المجعد وتعاني النساء عند تسريح الشعر بسبب الشعر المجعد ويحتاج إلى الكثير من الوقت في عملية الشعر، ومهما وضعت من كريمات وزيوت على شعرها وشعر بيتها لا يجدي بالنفع وتواجه مشكلة كبيرة أيضا، مع العلم أن معظم النساء تفكر في عمل وصفة الكيراتين للشعر ولكنها مكلفة للغاية، بالإضافة إلى أنها تؤثر على الشعر وتسبب له مشاكل كثيرة، لمعرفة المزيد من المعلومات عن وصفة الفازلين للشعر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة

معظم الوصفات التي تأتي في الصيدليات تحتوي على مواد كيميائيّة ضارة، مع العلم أن هذه المنتجات لا تناسب الأطفال تحت سن ثلاث سنوات، لأن جذور الشعر لا تتحمل المواد الكيميائية والصناعية، ولذلك بحثت جميع النساء عن وصفة طبيعية لفرد الشعر وتناسب جميع الأعمار حتى يجوز استخدامها للأطفال والكبار، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب الرجال والنساء، ونحن جئنا لكم لهذا المقال لكي نساعد جميع النساء ونوفر لهم المال والوقت في والذهاب إلى صالونات التجميل، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة الفازلين للشعر المجعد، وتتلخص المكونات في:

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-علبة فازلين الطبيعي.

-ثلاث ملاعق من النشا.

-ملعقة ونصف من العسل الأبيض.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة في البيت

لا يوجد أسهل وصفة الفازلين في فرد الشعر المجعد، وطريقة التحضير لا تستغرق وقتا طويلا، وتتخلص الخطوات في:

يجب أن يكون الشعر لا يوجد في آثار زيت ولا كريم.

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

يتم غسل الشعر جيدا، وبعد ذلك يجب تجفيفه باستخدام الاستشوار.

يجب وضع الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تركها لمدة ساعة تقريبا.

يجب غسل الشعر بالشامبو جيدا.

يجب تمشيط الشعر لكي نرى الفرق.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

بعد مرور ثلاث شهور تلاحظ النتيجة بنفسك