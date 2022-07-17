نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الخارجية السعودي لمذيع الـ CNN: الصورة مع الأمير محمد بن سلمان بمثابة فوز لبايدن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - رد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال طرحه مذيع CNN بشأن ما أعطته المملكة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد زيارته للمملكة، ومصافحة القبضة التي عرضته للانتقادات خلال مراسم استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: “أن الرئيس الأمريكي خرج بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة، وأعتقد أنه خرج من ذلك بإعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وأرى الصورة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، …

ولفت إلى أن ولي العهد أكد على ضرورة وجود منهجية متوازنة لتحول الطاقة، مضيفا أن المملكة لا يمكنها أن تزيد قدرتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

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وأكد أن المملكة تحترم حقوق الإنسان وأنها شأنها شأن الدول الأخرى اتخذت الإجراءات المناسبة للرد على فاجعة الصحفي جمال خاشقجي، مثلما تفعل الولايات المتحدة والدول المسؤولة الأخرى، والولايات المتحدة وغلطة سجن أبو غريب، وتفجيرات الطائرات المسيرة التي حدثت مؤخرا في أفغانستان حيث مات العديد من المدنيين، مضيفا أن المملكة قامت بالفعل بالتحقيق واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: “سنشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا”.

وأضاف أن المملكة ترى الولايات المتحدة كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر.