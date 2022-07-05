"أردني" يقتل ابنتيه بطريقة بشعة ويدفنهما في محيط المنزل..شاهد: لحظة استخراج جثتي الطفلتين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هزت جريمة بشعة الأردن صباح اليوم، حيث أقدم أب على قتل ابنتيه ودفنهما في محيط المنزل.

وبحسب "العربية نت"، ذهبت سيدة تحمل جنسية دولة عربية إلى الأمن العام الأردني، وأخبرتهم بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار.

وأضاف : قال الطفلان إنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما اللتان تبلغا 9 و12 عامًا، وذلك بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

وأثناء التحقيق مع الأب، اعترف أنه قبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا، مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، وقام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.

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