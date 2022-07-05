نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من أسرة الطالبة "نيرة أشرف" بعد إعلان المحام "الديب" قبوله الدفاع عن القاتل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - علقت أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، على قبول المحامي فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك الدفاع عن القاتل.

وكتبت هدير أشرف شقيقة المجني عليها عبر حسابها في موقع "فيس بوك": "الله لن يضيعنا لو اجتمع أهل الأرض أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله لك.. واثقة في ربنا، ربنا العدل الحق".

وأكدت ثقتها في القضاء المصري، في أن يجعل الطالب القاتل عبرة لغيره، وذلك بتأييد حكم الإعدام، مشيرة إلى أنه في حالة عدم إعدام محمد عادل "ستهتز صورة مصر أمام العالم"، باعتبار أن قضية شقيقتها "قضية رأي عام".

وأضافت: "واثقة في قضاء مصر لأنها قضية رأي عام، لازم يكون عبرة للعالم كله، وأن لم يحدث فمصر ستهتز صورتها أمام العالم، ولن يحدث ذلك أبدا، يارب انصرنا على القوم الظالمين".

وأعلن فريد الديب قبوله الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام المحكمة عقب النطق بالحكم، وذلك بعد تقديم نقض على الحُكم الذي سيصدر كونه درجة أولى، مشيرًا إلى أنه وافق من حيث المبدأ لكن طالبه بالانتظار لحين الاطلاع على أوراق القضية، والحكم، وكافة التفاصيل.