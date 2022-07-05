السعودية: هل سيتم إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها؟ .. شاهد : وزير التجارة يجيب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف وزير التجارة ماجد القصبي مدى إمكانية إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها، وذلك خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء. وقال "القصبي" أن وفرة السلع أحد أهم التحديات لخفض الأسعار، لأن وجود وفرة في المنتجات يطمئن المواطن والمقيم ويؤدي لاستقرار الأسعار . وأكد أن المملكة وحكومتها أثبتت قدرة وكفاءة عالية في مواجهة الأزمة في مواجهة كورونا مشيراً إلى أن المواطن والمقيم لم يشعرا بنقص المنتجات رغم الظروف العالمية وذلك بسبب متابعة الوفرة. وتابع أن وفرة السلع والمنتجات تتابع وفق آليات وضعتها الدولة وهناك لجنة يرأسها وزير البيئة وفيها 10 جهات حكومية منعقدة دائماً وتتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر وتبحث عن بدائل ومصادر جديدة لتوريد هذه المداخيل سواء المنتجات الزراعية أو العلفية وتوضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

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