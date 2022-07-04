نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد: امرأة مسلمة تطارد بسيارتها ناشط يميني متطرف حرق القرآن في النرويج وتتسبب في انقلاب مركبته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكنت الشرطة النرويجية من إيقاف امرأة مسلمة لاحقت ناشطًا يمينيًا متطرفًا، وقلبت سيارته.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هروب الناشط المتطرف لارس ثورن، زعيم حركة "أوقفوا أسلمة النرويج"، لكن قامت السيدة بملاحقته، ما تسبب في انقلاب سيارته.

جاء ذلك بعد أن قام الناشط المتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف، في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة أوسلو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم القبض على السائقة ومسلم آخر بتهمة الاصطدام عمدًا بسيارة ثورن، معلقة: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا".