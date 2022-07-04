نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصارعة ثيران تنتهي بمأساة وسقوط قتلى وجرحى بعدما انهار المدرج فوق المتفرجين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران في وسط البلاد.

أظهرت لقطات المدرج الخشبي المليء بالمتفرجين من الرجال والنساء والأطفال، وهو ينهار على ملعب في مدينة إل إسبينال، فيما دوت الصرخات في جميع أنحاء المكان.

يمكن رؤية المدرجات الخشبية وهي تميل للأمام قبل سقوطها الكارثي على الأرض.

شوهد الناس وهم يهربون من المكان في حالة ذعر.

وقع الحادث خلال احتفال تقليدي يتم خلاله تشجيع الجمهور على الدخول إلى الحلبة للمشاركة في مصارعة الثيران .