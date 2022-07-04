نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاب يمني يتناول حمامة نيئة أمام المارة .. فيديو صادم يثير الجدل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار مقطع مصور لشاب يمني يأكل حمامة نيئة أمام المارة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، لغرابة المشهد وعدم معرفة دوافعه.

فقد ظهر الشاب في أحد شوارع مدينة يريم بمحافظة إب، وهو يلتهم حمامة نيئة بريشها، وسط سخرية المارة. ولم يخف ناشطون صدمتهم من الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، حيث علق أحدهم قائلاً "هذا الشخص يعاني مرضاً نفسياً"، بينما رد آخر أنها "حالة نادرة أن يؤكل طير نيئ بهذا الشكل".

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في حين رأى آخرون أن ما فعله يعود لشدة الجوع وعدم توفر الطعام. وصف ناشطون الفيديو بأنه كارثة إنسانية، مطالبين بتدخل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع لإنقاذ اليمنيين من مؤشرات انفجار مجاعة فتاكة تهدد حياة ملايين الأسر المنهكة التي تعيش تحت خط الفقر في اليمن.

وأعاد المقطع للأذهان مشاهد مأساوية وثقتها فيديوهات سابقة، منها مشهد الشاب اليمني الذي يلقم التراب بفمه، ومشاهد أخرى ليمنيين يعيشون في بلدة ريفية يقتاتون أوراق الشجر من قدر واحد.

إلى جانب صور أخرى ترصد تجمهرات أطفال معدمين حول أكبر مصب نفايات بالعاصمة اليمنية صنعاء، بانتظار عربات القمامة للنبش بين أكداسها عن بقايا طعام طري لترميم معداتهم الخاوية.

يذكر أن منظمات حقوقية كانت حذرت مراراً من أزمة مجاعة كارثية في اليمن، بعد نضوب التمويل، إذ وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدات غذائية إلى 17.4 مليون شخص.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية أدنى احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص.

فيما لفتت وكالات الأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع أن يسقط 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد في مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية العام.

ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مما يهدد حياتهم، بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع يعانين من سوء التغذية الحاد.