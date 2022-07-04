4 عوامل تعرضك لخطر الإصابة بالبهاق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد البهاق أحد الأمراض المكتسبة، عَرَضُه الوحيد بقع فاتحة اللون على الجلد، ونسبة انتشاره 1% بين مجموع السكان في جميع أنحاء العالم دون علاقة لأصل أو لجنس. يبدأ المرض لدى أكثر من 50% من المصابين قبل عمر 20 سنة.

عُرِفَ المرض منذ سنة 1000 قبل الميلاد، حيث كان هناك تحفظ في كل الحضارات من حاملي المرض، ويكون سبب الإصابات تضرر بالخلايا الميلانينية المنتجة للميلانين والتي هي مادة اللون في الجلد، حيث يكون هناك نقص بالميلانين بسبب نقص الخلايا الميلانينية.



إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض

وجود تاريخ عائلي للأمراض المناعية

الإصابة بسرطان الجلد والغدد الليمفاوية

تغيرات في الجينات المرتبطة بالبهاق