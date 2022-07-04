شاهد: امرأة مصرية تضبط لصًا من شرفة منزلها أثناء سرقة دراجة نارية.. وتسأله: أنت حرامي #8236; #8297; !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مقطع فيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سرقة أحد اللصوص لدراجة نارية، بينما تنظر سيدة مصرية من شرفة منزلها، وتسأله بعفوية أنت حرامي؟.. وهو ما أثار سخرية الكثير. وأظهر الفيديو سرقة اللص للدراجة وخلال محاولة سرقتها له، تنظر له سيدة من شرفة منزلها وتكرر سؤالها أنت حرامي؟..، بينما يهرول مسرعًا بالدراجة.

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