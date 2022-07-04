"النمر" يكشف مفاجأة بشأن حقيقة معلومة "إذا زعلت...اشرب كباية ليمون"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ حقيقة معلومة "إذا زعلت.. اشرب كباية ليمون" مؤكداً أنها خاطئة وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر": "ثبت ان تناول الحمضيات(الفواكه) يوميا يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً "فورياً" وأوضح أن مجرد الهدوء وسكوت الغضب يُنزِل الضغط (بدون الحاجه لعصير ليمون).

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