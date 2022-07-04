نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. محلل طقس يكشف تفاصيل حالة الجو خلال موسم الحج ودرجة الحرارة المتوقعة يوم عرفة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس خلال موسم حج هذا العام، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون مستقرة في مكة المكرمة والمدينة بشكل كبير ولا يتوقع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في حج هذا العام ستكون مع بداية الأربعينات حتى منتصف الأربعينات وفي يوم عرفة قد تصل إلى 43 درجة مئوية مع تشكيلات من السحب الخفيفة والمتفرقة.

وأوضح أنه بالنسبة لاستعدادت المركز الوطني للأرصاد، فستكون هناك محطات تقيس درجات الحرارة، ومرصدين جويين في مشعر عرفات وغرفة عمليات متكالمة لمتابعة الأحوال الجوية لحجاج بيت الله الحرام وإلقاء التنبيهات اللازمة لو حدث أي توقعات جوية، كما يتابع المختصين في مركز العمليات في جدة بغرفة العمليات الكبيرة الأحوال الجوية على معظم مناطق المملكة وإصدار التنبيهات أولا بأول.

وبالنسبة للحالة المطرية، توقع أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار على المرتفعات الجنوية والجنوبية الغربية ومرتفعات الشرقية ومنطقة عسير والأجواء تبقى غائمة.

ونصح عقيل العقيل حجاج بيت الله الحرام، أخذ الحيطة والحذر في وقت الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بداية من الساعة 11 حتى 3 عصرًا ن وتناول كمية كبيرة من المياه مع عدم التحرك إلا بالمظلة للوقاية من ضربات الشمس.