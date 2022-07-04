نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "حصلت على مبلغ ضخم من سعد الحريري" .. تفاصيل جديدة في قضية "عارضة الأزياء" الشهيرة كانديس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف موقع "بيزنيس إنسايدر" أن "خدمة الإيرادات في جنوب إفريقيا (Sars) لن تضطر إلى إعادة تسديد ضرائب عارضة الأزياء، كانديس فان دير ميروي، التي تبلغ 44 مليون راند.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا (SCA) استئنافا من قبل دائرة الضرائب ضد قرار المحكمة العليا الصادر في أكتوبر 2020، والذي ألغى حكما سابقا لمحكمة الضرائب ضد فان دير ميروي، التي تلقت عشرات ملايين الدولارات من رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري.

وفي السنة الضريبية 2014، أخبرت فان دير ميروي شركة "Sars" أنها ربحت 365919 راند، بمتوسط يزيد قليلا عن 30000 راند شهريا، حيث وصلت فاتورتها الضريبية إلى 13807 راند، لكن إقرارها الضريبي احتوى على إفصاح غير عادي إلى حد ما وهو "هدية من رفيقها في الخارج" بقيمة 142.9 مليون راند.

وأوضحت عارضة الأزياء أن الأموال جاءت من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، مشيرة إلى أنهما التقيا في نادي ومنتجع "The Plantation" في جزر سيشل في عام 2012، عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا بينما كان الحريري 43 عامًا.

وأضافت أن "الرحلة كانت برعاية المنتجع، وكان الحريري في ذلك الوقت، أحد ضيوف المنتجع للاستمتاع".