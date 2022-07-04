نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد : شخص يكشف طريقة غريبة لحجز تذكرة طيران من الرياض إلى إسطنبول بـ 800 ريال فقط ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف شخص في مقطع فيديو عن طريقة غريبة تمكن المسافرين من الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة كثيرا. وقال موثق الفيديو بحسب زعمه إنه يجب الدخول من المتصفح الخفي سواء على "سفاري" الخاص بمنتجات شركة أبل أو متصفح جوجل الشهير "كروم". ونصح المسافرين بعد الدخول مباشرة على موقع الحجز واختيار الدولة المراد زيارتها عن طريق الخريطة وتحديدها ومن ثم السفر إليها. وعلى سبيل المثال، كشف أن رحلة لمدينة "إسطنبول" في تركيا تكلف ما يزيد عن ألفي ريال إذا تم اختيارها مباشرة في حين إذا تم الدخول عبر المتصفح الخفي واتباع الخطوات فإن التكلفة ستكون في حدود 800 ريال تقريبا، بحسب قوله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد : شخص يكشف طريقة غريبة لحجز تذكرة طيران من الرياض إلى إسطنبول بـ 800 ريال فقط ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.