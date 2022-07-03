نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مخترع الهاتف المحمول: «الجوال يأكل متعة حياتكم» على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدم مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في العالم، نصيحة لمستخدمي الهاتف بعدم الإفراط في استخدامه، معرباً عن دهشته للوقت الذي يهدره مستخدموه.

وخلال رده على إحدى المشاركات، التي قالت عبر قناة (بي بي سي)، إنها تقضي ما يزيد على 5 ساعات يومياً على هاتفها، قال كوبر ضاحكاً: «هل تقضين حقاً خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي من حياتك».



وطلب كوبر (92 عاماً)، من المُشارِكة عدم الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، وأن «تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل أفضل، بدلاً من إهداره على الهاتف المحمول الذي يأكل من متعة الحياة والوقت»، وفق (روسيا اليوم).

واخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X عام 1973، وهو أول هاتف محمول في العالم.