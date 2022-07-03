نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتبه لتلك العلامات التي تشير لنقص فيتامين (د) وتعرف على مدى خطورة النقص على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيتامين د من أكثر الفيتامينات الهامة لصحة العظام والأسنان، ويتم الحصول على فيتامين د من تعرض الجلد لأشعة الشمس، وهو قابل للذوبان فى الدهون، كما يوجد فى عدد صغير فى من الأطعمة، وتتأثر صحة الجسم عند نقصه، لذلك اكتشف ما هي علامات نقص فيتامين د ؟ ما هي علامات نقص فيتامين د ؟ يُسبب نقص فيتامين د تغيرات فى المزاج، وقد لا تظهر أي أعراض لسنوات طويلة على الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د. وتتضمن العلامات:

الألم المزمن؛ لفيتامين د دور كبير في صحة العظام والعضلات والخلايا. ضعف العضلات، خاصة إذا كان هناك تغيير في قوة العضلات. هشاشة العظام أو كسور العظام المتكررة. التغيرات في المزاج، فمن يعانى من نقص فيتامين د يعانى من القلق أو الاكتئاب. زيادة الإرهاق، حتى مع النوم بشكل كافي. ارتفاع ضغط الدم. عدم قدرة على التحمل. عقم غير مفسر. علاج نقص فيتامين د تختلف الكمية الصحيحة لفيتامين د، حسب عمر الإنسان ومستوى النشاط و صحة التمثيل الغذائي، لذلك عليك التحدث مع الطبيب أولاً عن أهداف تناول الفيتامين د. طرق زيادة مستويات فيتامين د مكمل لفيتامين د الكمية الموصى بها (RDA) هي 400 وحدة دولية للأطفال الأقل من 12 شهرًا. والكمية الموصى بها هي 600 وحدة دولية بالنسبة لمعظم البالغين، و 800 وحدة دولية للبالغين فوق عمر الـ 70.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) تعتبر الأسماك الدهنية مثل التونة، وسمك السلمون والماكريل، وزيوت كبد الأسماك مصادر طبيعية قوية لفيتامين د، كما يحتوى صفار البيض والجبن وكبد البقر على كميات قليلة من فيتامين د. زيادة التعرض لأشعة الشمس الطبيعية لابد أن تقضي بعض الوقت فى أشعة الشمس الطبيعية في بداية اليوم، لكي تساعد جسمك على أن يتزود بالكمية المناسبة من فيتامين د.

الوقاية من نقص فيتامين د رصد ومعالجة الحالات الطبية كالتي قد تؤثر على صحة الكلى و صحة الأمعاء والكبد. ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر للوصول إلى الوزن الصحي المثالي للجسم. عليك قضاء 15-20 دقيقة كل يوم في ضوء الشمس الطبيعي. استخدام مكملات فيتامين د.