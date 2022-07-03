نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استقبلهم وودعهم بالبخور .. بالفيديو: سعودي يستضيف 500 حاج في مزرعته في تمير قبل ذهابهم إلى مكة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عبدالناصر المودع لن يحصل اليمنيون على الكهرباء حتى يكون لديهم سلطة مركزية قوية عبدالناصر المودع لليمنيين: لن تحصلوا على الكهرباء حتى يكون لديكم سلطة مركزية قوية عبدالعزيز نايف المقراب عبدالناصر المودع حرروا غرف نومكم عبدالناصر المودع قريبا؛ مجلس العليمي والبركاني سيرددوا ثورة ثورة يا قنوب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبلهم وودعهم بالبخور .. بالفيديو: سعودي يستضيف 500 حاج في مزرعته في تمير قبل ذهابهم إلى مكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.