كيف تتخلص من التعرق بوصفات منزلية ؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن لفرط التعرق أسباباً تتمثل في أمراض الأيض، والأورام، وأمراض الأعصاب، والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مثلاً.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهته بمضادات التعرق، والحَقن بالبوتوكس، لسد غدد التعرق وتنظيم نشاط غدد التعرق بتيار كهربائي أو إزالتها جراحياً، وتساعد أيضاً الوصفات المنزلية في الحد من التعرق بشرب 3 أكواب من شاي الميرمية يومياً، كما يساعد خل التفاح في مواجهته بتقليص غدد التعرق.
ولهذا يجب دعك الإبطين بخل التفاح وتركه طوال الليل، ثم شطفه في الصباح. ومن المهم أيضاً ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من القطن والكتان للحد من إفرازات العرق.
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