نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بسعر زهيد.. "الوحش السنغالي" في متناول برشلونة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يفكر في ضم المدافع السنغالي الصلب كاليدو كوليبالي، مقابل مبلغ "زهيد" مقارنة بإمكاناته الفنية والبدنية الكبيرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الرياضية إن كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، عُرض على برشلونة مقابل نحو 20 مليون يورو.

وتردد اسم كوليبالي (31 عاما) بقوة مؤخرا لتعزيز خط دفاع برشلونة، الذي ظهر بشكل باهت خلال المواسم الأخيرة.

وأكد المصدر أن نابولي يسعى لبيع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الجارية، بدلا من فقدانه مجانا الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع النادي الإيطالي.

ويسعى المدافع صاحب الخبرات الكبيرة إلى خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، بعد أن لعب لميتز الفرنسي وجنك البلجيكي ثم نابولي الذي انتقل له عام 2014.

يشار إلى أن كوليبالي مثّل منتخب السنغال في 62 مباراة، وساهم بقوة في تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.