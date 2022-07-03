نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "والدته في السجن".. تفاصيل إلقاء شاب لأشقائه الأطفال في الشارع بالكويت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهد الشارع الكويتي واقعة مفجعة، حيث ألقى شاب بإخوانه الأربعة الصغار في الشارع.

وقام الشقيق الأكبر الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، بإلقاء 4 من إخوانه الأطفال في الشارع، أحدهم معاق وآخر عمره 7 أعوام مفقود منذ 4 أيام ولم يعثر عليه حتى الآن.

وبحسب مصدر أمني فأن سيدة كويتية أبلغت أحد مراكز الأمن في منطقة الأحمدي بأنها عثرت على 3 أطفال تبلغ أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات في الشارع وهم يبكون والخوف في أعينهم ولا أحد بجانبهم، بحسب "الراي".

وبينت أنها آوتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسلمهم، لافتة إلى أنهم كانوا يبكون على أخ مفقود ولا يعرفون عنه شيئا.

دواقع ارتكاب الواقعة

وكشف المصدر أن المعلومات الأولية تؤكد أن والدهم متوفى ووالدتهم كويتية وتقضي فترة حكم بالسجن مما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع.

وأكد أن اثنين من الأطفال فحصوا في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، أما الولد المعاق وعمره 3 سنوات فقد طلبت والدته أن ترعاه معها في السجن.

وبشأن الولد المفقود فقد أكد المصدر الأمني أنهم استدعوا أخاهم الأكبر لمعرفة دوافعه وإن كان يملك أي معلومة تدل على الصغير المفقود.