"طفل" يمتطي طيرا ضخما ويطل على الرياض ..شاهد : سر "الصورة" التي أثارت الجدل بين المواطنين !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت صورة متداولة "غيمة" على شكل طفل يجلس على ظهر طير كبير ويطل على الرياض. ويظهر الطفل وهو يمتطي الطير وينظر بعينه أسفل المدينة بينما يفرض الطير أجنحته العملاقة تماما. وبحسب "العربية نت"، قال عبد الكريم الماجد ، إنه التقط تلك الصورة فضلاً عن مقاطع فيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق. وعلى جانب آخر، أكد بعض المغردين أن سبب هذه "الغيمة" هو ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا"، مؤكدين أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية.

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