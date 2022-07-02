كمون وقرفة وزنجبيل.. مشروبات ستساعدك حتماً على إنقاص الوزن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يسعى البعض إلى إنقاص الوزن عن طريق اتباع أحد الحميات الغذائية و/أو ممارسة التمرينات الرياضية. ويواجه البعض مشكلة بطء في نتائج جهود إنقاص الوزن. وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يوصي الخبراء بتناول أي من المشروبات التالية لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت:

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