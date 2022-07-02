بالفيديو.. استشاري يكشف مفاجأة بشأن تناول الفيتامينات : "بلا فائدة ولا تقي من الأمراض"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال استشاري طب العائلة الدكتور زياد الريس، أن تناول الفيتامينات لا يقي من الأمراض.
وأوضح الريس خلال استضافته في برنامج 120 على قناة الإخباربة، أن الدراسات أكدت أم تناول الفيتامينات غير صحي ولا وتناولها بلا فائدة كما أنها لا تحمي من الأمراض كما يعتقد البعض.
وأشار إلى أن البعض لديهم معتقدات خاطئة حول الفيتامينات، حيث يأخذونها لتعويض النقص في الغذاء.
ونصح الريس بتناول غذاء صحي معتدل يحتوي على الفيتامينات الضرورية بدلا من تناولها كأدوية.
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