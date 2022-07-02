مصر .. شاهد: أول ظهور للمتهم بقتل أسرة في منطقة الشيخ زايد داخل المحكمة.. ويدلي باعترافاته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعترف المتهم بقتل أسرة في منطقة الشيخ زايد في مصر والمعروفة إعلاميا باسم "مذبحة الريف الأوروبي"، أمام محكمة جنايات الجيزة، خلال أولى جلسات محاكمته في الجريمة التي وقعت في شهر مايو الماضي، بارتكاب الواقعة قائلا: أيوة أنا قتلتهم". مضيفا أنه ارتكب الجريمة مستخدا سلاح أبيض "سكين".
حسب "القاهرة 24 " وكانت النيابة العامة في مصر كشفت تفاصيل واقعة مقتل مزارع وابنتيه وحفيديه المعروفة بمذبحة الريف الأوروبي، بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المتهم تم ضبطه حال شروعه في التعدي على إحدى المجني عليهم وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا.
وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه، أنه نفاذًا لارتكاب جريمة القتل، ألقي القبض على المتهم واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.
وأضاف البيان: المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس المتهم احتياطيًّا وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
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