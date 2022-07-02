شاهد: حماية مشددة لمشهور سناب" عبد الرحمن المطيري " أثناء افتتاح مركز لبيع الأواني في بريدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري ، عبر حسابه مقطع فيديو لحظه تواجد حماية مشددة حوله أثناء حضوره افتتاح مركز الباسم للأواني المنزلية في بريدة.

وأظهر الفيديو لحظة دخول عبدالرحمن المطيري المركز التجاري يحيط به عدد من أفراد الحراسة الخاصة بالمركز. وأبان الفيديو أفراد الحراسة وهم يشكلون دائرة حول عبد الرحمن المطيري ومرافقيه لمنع الاقتراب منه على ما يبدو.

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