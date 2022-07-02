نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشهد مروع .. بالفيديو : لحظة انشطار سفينة في عرض البحر إلى نصفين على متنها 30 شخصاً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو مشهدًا مرعبًا لتحطيم سفينة في عرض البحر، بسبب عاصفة استوائية هوجاء ما تسبب في شطر السفينة إلى نصفين، واختفاء 20 شخص من طاقمها، قبالة هونغ كونغ.

وقالت السلطات إن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فردًا فقد ولم يتم العثور عليه، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

بدورها، أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة، موضحة أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومرت العاصفة تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقلت وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.