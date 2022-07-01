ستطبق الغرامات اعتبارا من اليوم .. أمانة جدة تعلن أسماء الطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي الفضاء تزامنا مع بدء سريانه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك اعتبارًا من اليوم. وبينت الأمانة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي تشمل: (طريق الملك عبدالعزيز والأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء).

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