السعودية.. إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية ووزير الشؤون الإسلامية يكشف السبب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة في السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، سبب إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية.
وقال وزير الشؤون الإسلامية خلال حديثه مع الإعلامي أحمد العرفج: "تقدم لي عدد كبير من المواطنين والمثقفين وطلبة العلم، وقالوا إن القراءة النجدية بدأت تندثر، وقل عدد القراء".
وتابع: "قررت أن تكون القراءة النجدية إلزامية في مدينة الرياض فقط، وهي ليست قراءة منكرة، فهي لينة ومحببة إلى الناس، وقمنا بعشرات الدورات للقراء وتم تمكينهم من القراءة".
وأكمل الوزير: "بعض الناس في قلوبهم مرض، يريدون أي شيء لإثارة عامة الناس والبسطاء والجهال، لأمور في أنفسهم وهم معروفين، والقسم الثاني مثل القطيع يسير دون تأكد".
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