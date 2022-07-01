نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية.. إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية ووزير الشؤون الإسلامية يكشف السبب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة في السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، سبب إلزام أئمة مدينة الرياض بالقراءة النجدية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية خلال حديثه مع الإعلامي أحمد العرفج: "تقدم لي عدد كبير من المواطنين والمثقفين وطلبة العلم، وقالوا إن القراءة النجدية بدأت تندثر، وقل عدد القراء".

وتابع: "قررت أن تكون القراءة النجدية إلزامية في مدينة الرياض فقط، وهي ليست قراءة منكرة، فهي لينة ومحببة إلى الناس، وقمنا بعشرات الدورات للقراء وتم تمكينهم من القراءة".

وأكمل الوزير: "بعض الناس في قلوبهم مرض، يريدون أي شيء لإثارة عامة الناس والبسطاء والجهال، لأمور في أنفسهم وهم معروفين، والقسم الثاني مثل القطيع يسير دون تأكد".