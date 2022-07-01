شاهد: لحظة هبوط طائرة إيرباص في الرياض بعد تعطل أحد محركاتها لدقائق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هبطت طائرة من طراز إيرباص A320neo تابعة لشركة طيران إديل بسلام بعد تعطل أحد محركاتها لدقائق من إقلاعها. ووثق أحد المسافرين من على متن الطائرة أثناء هبوطها بسلام في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. يُذكر أن"طيران أديل" دشن أمس وجهاته صيفية جديدة لكلاً من عمّان في الأردن، وتبليسي في جورجيا، وباكو في أذربيجان، وشرم الشيخ في مصر ، والخرطوم في السودان.

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