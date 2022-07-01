نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نادرة وتخشى الإنسان.. العثور على أفعي برأسين في جنوب إفريقيا! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - صُدم خبير أفاعي في جنوب إفريقيا عندما اُستدعى للإمساك بثعبان؛ حيث تفاجأ بكونها نوعًا نادرًا برأسين.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" صُدم صائد الثعابين نيك إيفانز، بعد وصوله إلى الحديقة التي تتواجد الأفعى فيها، بأنها من النوع النادر وتعرف باسم "البني آكل البيض"، وكانت تتحرك في المكان.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال "إيفانز" :"إن هذا النوع من الأفاعي رغم شكله الغريب والمرعب، إلا أنه غير مؤذ وليس سامًا، ولم يكن هناك داع للخوف من الأفعى لأنها تخاف الإنسان، ولا تتسبب بإيذائه، حيث لا تبادر في أغلب الأحيان بالهجوم".

واعتبر إيفانز نفسه محظوظًا في الإمساك بهذا النوع النادر من الأفاعي التي يبلغ طولها 30 سنتيمترًا، مشيرًا إلى أنها تعاني من مشكلة وجود رأسين، إذ أنها قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين قبل أن تعود صوب اتجاه واحد.