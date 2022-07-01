نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أسرة طالبة المنصورة التي قتلت ذبحًا على يد زميلها تكشف عن تلقيها عرض مغر مقابل العفو عن القاتل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على على يد زميلها ذبحًا، وجود رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة نظير فك رقبة للإعفاء عن محمد عادل القاتل، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 6 /7 للتصديق على الحكم.

ونشرت شقيقة المجني عليها، رسائل التي وصلتها من أسرة القاتل عبر صفحتها الشخصية، حيث احتوت على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة، وهي: نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم.

وكذلك: مافيهاش حاجة كل الناس بتعمل كده وتبقى دية على روح نيرة، وأهو أهلها يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، ولايزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص.

في المقابل أكدت شقيقة نيرة رفض الأسرة لهذا العرض، قائلة: أدلة تثبت إننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا، لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملىء الأرض ذهب.. القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله.