نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكويت.. سكرتيرة عربية تتهم سفير دولة أجنبية بهتك عرضها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن سكرتيرة تعمل في إحدى السفارات الإفريقية، تقدمت إلى المخفر ببلاغ عن تعرضها "لخدش حيائها وهتك عرض".

واتهمت السكرتيرة السفير الإفريقي في بلاغها "باستدراجها إلى مكتبه، وأنه أمسك يدها واحتضنها"، وقالت إنها تمكنت من الإفلات والخروج من السفارة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الراي" بأنه "تم تسجيل قضية بالواقعة التي أمرت النيابة العامة بتصنيفها جناية هتك عرض، وأنه سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة".