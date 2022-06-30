نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة شائعة تقلل الانتفاخ بنسبة 50%.. و6 نصائح سلوكية لمنعه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الانتفاخ حالة شائعة، وتحدث عندما يكون هناك الكثير من الغازات في القناة الهضمية. وهي تجربة غير مريحة أبدًا؛ وغالبًا ما تحدث بسبب تناول طعام بعينه، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، وجدت دراسة، أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان، أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 50%؛ والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، إضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) نصائح عدة لتقليل الانتفاخ بخلاف تناوُل الموز، هي: ممارسة الرياضة بانتظام، امضغ الطعام وفمك مغلق لتجنُّب ابتلاع الهواء، اشرب الكثير من الماء، تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا أُصبت بالإمساك، تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة، قم بتدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة، إذا لم يختفِ الانتفاخ بعد ثلاثة أسابيع يُنصح بزيارة الطبيب.