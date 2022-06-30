نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر للحفاظ على قلب صحي والابتعاد عن المخاطر.. حافظ على ساعات نومك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضمن قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب، أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأمريكية، مدة النوم كعامل مؤثر في الحماية من الأمراض القلبية.

وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز: إن هذه الخطوة تعكس أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.

وأوصى الباحثون بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، فيما يُنصح الأطفال بالحصول على المزيد، حيث إن الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات يجب أن يناموا بين 10 إلى 16 ساعة يومياً، بما في ذلك القيلولة.

وأكدت الجمعية وفق "سكاي نيوز عربية" أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع الوفيات بالمملكة المتحدة، أي حوالي 160 ألف حالة سنويا، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل ثلاث دقائق.

ويتسبب مرض القلب في الولايات المتحدة بوفاة 659000 شخص كل عام.