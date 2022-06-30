سناب شات تضيف اشتراكًا مدفوعًا مع المزيد من الميزات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت شركة سناب عن طرح سناب شات بلس، وهي خطة اشتراك بقيمة 3.99 دولارات شهريًا لمنصتها الاجتماعية تفتح لك ميزات الوصول المبكر والحصري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قدمت سناب توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الحالي عندما أعلنت عن نتائج الربع الأول في شهر أبريل.

وقال المدير المالي للشركة في ذلك الوقت إن ظروف الاقتصاد الكلي مثل اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة والتضخم تؤثر في الإعلانات، مصدر الدخل الرئيسي للشركة.

ويمكن أن تساعد خطة الاشتراك سناب شات بلس الشركة في تنويع مصادر إيراداتها، بالرغم من أن الشركة لا تتوقع أن تصبح الخطة مصدر دخل جوهريًا جديدًا.

وتستهدف خطة الاشتراك الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في التواصل مع أقرب أصدقائهم عبر سناب شات. وتمثل خطة الاشتراك أول محاولة حقيقية للشركة لكسب المال خارج الإعلانات.

وتشمل أبرز الميزات القدرة على تغيير نمط أيقونة التطبيق، ومعرفة من أعاد مشاهدة قصة، وتثبيت أحد أصدقائك في الجزء العلوي من سجل الدردشة باعتباره أفضل صديق للأبد.

سناب شات تستهدف المستخدمين المتميزين

من المحتمل أن تظل الميزات الفردية مثل تثبيت أفضل صديق للأبد محصورة على مشتركي سناب شات بلس. بينما يتم إطلاق الميزات التي تعتمد على التفاعلات مع الآخرين إلى قاعدة المستخدمين بأكملها.

ولكن يبدو أن الشركة لا تخطط للسماح للأشخاص بالدفع لإيقاف تشغيل الإعلانات في التطبيق. وقللت من أهمية الاحتمال قائلة إن الإعلانات تبقى في صميم نموذج أعمالنا على المدى الطويل.

ومع ذلك، من الواضح أن سناب ترى فرصة لتنويع إيراداتها. ولم تكن أعمال أجهزة سناب على الأرجح ذات مغزى في المستقبل المنظور، ومن المحتمل ألا تكون كذلك. ونتيجة لذلك تعد الاشتراكات مجالًا واضحًا لاستكشافه.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أطلقت خدمات الاشتراك مؤخرًا. وأعلنت تويتر في عام 2021 عن اشتراك Blue الذي يوفر وصولاً دون إعلانات للمواقع الأخرى مقابل 2.99 دولار شهريًا. كما قدم تطبيق الدردشة تيليجرام اشتراك بريميوم في شهر يونيو. وكسبت ديسكورد الأموال لسنوات من خلال اشتراكها الاختياري في Nitro.

ويتم إطلاق اشتراك سناب شات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.