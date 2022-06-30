دراسة جديدة تكشف علاقة وثيقة بين نظام غذائي شائع والإصابة بسرطان القولون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى "بريغهام والنساء" رابطًا بين نظام غذائي شائع وبين مرض سرطان القولون.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك دليل على أن اتباع نظام غذائي صحي هو المحدد الرئيسي للبقاء على قيد الحياة، والوقاية من السرطان، وهذا ينطبق بشكل خاص على سرطان القولون، الذي يحدث غالبًا بسبب سوء الخيارات الغذائية، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبحسب الدراسة الجديدة، قد يؤدي نمط غذائي واحد إلى الإصابة بسرطان القولون عن طريق تغيير البكتيريا في الأمعاء.

ووجد الفريق أن النظام الغذائي الغربي كان مرتبطًا بأورام القولون والمستقيم وذكرت جمعية السرطان الأمريكية: "تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم".

كذلك ارتبط تناول اللحوم الحمراء (لحم البقر أو الضأن)، واللحوم المصنعة (النقانق وبعض لحوم اللانشون)، بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقدَّم العلماء تفسيرات مختلفة للعلاقة بين اللحوم المصنعة والسرطان، ومع ذلك، فإن هذه المواد الحافظة، التي يتم تحويلها إلى مادة النيتروسامين المسببة للسرطان أثناء الهضم، لا توجد في اللحوم الطازجة.

وعليه ينصح الخبراء بزيادة استهلاك الخضراوات والفواكه والأسماك والبقوليات والحبوب الكاملة.