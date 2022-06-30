شاهد.. أحدث ظهور للفنانة الكويتية "فاطمة الطباخ" بعد خسارتها الكثير من وزنها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحدثت الإعلامية والفنانة الكويتية فاطمة الطباخ، ضجة كبيرة بين الجمهور بإطلالتها الحديثة بعد خسارتها الكثير من وزنها حتى أصبحت رشيقة وشكلها مختلف.
وطرأ التغيير على شكل فاطمة الطباخ، بعد عملية التكميم فهو واضح للغاية حتى أن العديد من المتابعين لم يستطيعوا التعرف عليها منذ الوهلة الأولى.
يذكر أن فاطمة الطباخ قالت في تصريح سابق إنها خضعت لبعض العمليات الجراحية التي غيرت حياتها منها عملية تكميم المعدة إلى جانب اتباعها نظام غذائي وممارسة الرياضة لكي تخسر الوزن بنفس الوقت يكون جسمها مشدود.
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