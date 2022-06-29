هذا ما يقوله شكل أنفك عن شخصيتك!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالطبع لا يمكنك تحديد كل شيء عن أي شخص من خلال النظر إليه. ولكن هناك ميزات معينة تكشف عن سمات معينة لشخصيته.

فيما يلي سنستعرض لك ماذا يقول شكل أنفك عن شخصيتك.

صاحب الأنف الروماني.

يتميز بشخصية قوية للغاية وطموح شديد العدوى. ويجد سعادته في التحديات. من المرجح أنه يمتلك القدرة على التحمل لإنجاز المهام أو تحقيق الهدف المنشود. وعلى الرغم من أنه عنيد، إلا أن عقله الاستراتيجي يساعده في تنظيم الأمور بكفاءة وموازنة كلا جانبي المشكلة مما يؤدي إلى تحقيق نجاح هائل عادةً في منتصف العمر. يحتفظ صاحب الأنف الروماني بهدوئه في أصعب المواقف ولا يتسرع في اتخاذ القرار مع التصرف بعقلانية بعد التفكير بوضوح في الأمر.

صاحب أنف الصقر.

يتمتع بشعور صحي بالطموح والاستقلالية والقيادة. فضلاً عن أن لديه غرائز حادة ومعرفة جيدة بالأعمال التجارية. بفضل قدرة رائعة على اكتشاف الفرص. يهتم أيضاً بشكل خاص بالأمور الروحية. إضافة إلى كونه شخص ذو كفاءة عالية وناجح في شق طريقه نحو النجاح. مما يمنحه مستوى عال من الثقة بالنفس. لا يخشى المخاطرة ويقول رأيه بصوت عالٍ ويدافع عنه إذا لزم الأمر.

صاحب الأنف النوبي.

إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يعد مثالاً كلاسيكياً للأنف النوبي. يتميز صاحب الأنف النوبي بالانفتاح والفضول بحثاً عن طرق إبداعية جديدة لحل المشكلات أو الوصول إلى نتيجة. يجسد شخصية جذابة ويميل إلى أن تكون معبراً عاطفياً وقادراً على طرح آرائه التي يكون لها تأثير. يكتسب صاحب الأنف النوبي حكمته من خلال الحياة العملية والتجارب. إلى جانب أنه بطبيعته شخص يهوى الاطلاع والمعرفة. وبطبيعة الحال هو شخص اجتماعي نشط ونادراً ما يخجل من تسليط الضوء عليه.

صاحب الأنف السميك.

يكون شخصا سريع التفكير وذكياً وعاقلاً. يمكن أن يبدو عدوانياً في بعض الأحيان. ويعيش حياة إيجابية لأنه يضيع الوقت على اللبن المسكوب أو أي حدث تافه. يميل إلى التحرك بسرعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات. يتميز بأنه زوج أو صديق مخلص ولكنه يقول الحقيقة كما هي دون إضاعة الكثير من الوقت في محاولة تجميلها.

صاحب الأنف السماوي

يكون صاحب الأنف السماوي التي يشبه الزر. قوي الإرادة وحازماً وعفوياً. إنه متفائل للغاية في الحياة ولا يجلس مكتوف الأيدي لذلك ينخرط دائما في أنواع مختلفة من الأنشطة. يمكنه الاستماع إلى الجميع ولكنه سيتبع غرائزه الداخلية أو صوته الداخلي، ويحصل في الغالب على ما يريد ويساعد أحباءه وأصدقاءه بصبر.

صاحب الأنف الصغير.

يكون الأنف الصغير متجها لأعلى وذا فتحات ضيقة. ويتميز صاحبه بأن يكون عادة لطيفاً. يستطيع العمل بسهولة ضمن الفريق ويستخدم إبداعاته لتحقيق الأهداف. خاصة أنه مخطط جيد وينجز الأشياء وينتقل إلى المهمة التالية. لكنه يمكن أن يكون غير مبال في بعض الأحيان مما يجعله يفقد مسار الوقت.

صاحب الأنف الكبير.

إن هناك العديد من الدراسات التي تُظهر أن الأنف الكبير مرتبط بإحساس القوة والقيادة والأنا والاستقلال. لا ينغمس في الأحاديث الصغيرة ويعيش الحياة على أكمل وجه وينغمس في الأنشطة التي تغذي روحه. يكون عادة شخصاً عملياً يشق طريقه ولا يعتمد على أي شخص آخر للقيام بالأشياء. يساعد الآخرين على الوصول إلى حلول لمشكلاتهم من خلال أفكار فعالة. يكون عادة صاحب ثروة جيدة، إذ يمكنه إدارة الأموال بكفاءة. يحب العيش مثل الملوك ولكنه لن ينفق بلا تفكير على أي شيء.

صاحب الأنف المستقيم.

يتميز صاحب الأنف المستقيم بقدرة على التفكير الواضح والتسامح والصبر والرحمة والبساطة والجدارة بالثقة. علاوة على أنه شخص حازم للغاية وعملي وحكيم. لا يثق في الآخرين بسهولة وفي كل الأحوال لا يسمح باطلاعهم على أموره الخاصة. ومن المرجح أن يكون خبيراً في موضوع الجمال والفن.

صاحب الأنف المعوج.

يعتبر مستمعاً جيداً بالإضافة إلى أن سمات شخصيته التي تتميز بالفضائل الراسخة والالتزام بقيم الحياة يجعله صديقاً أو شريكاً أو والداً رائعاً. يتمتع بالهدوء ولا يقفز إلى الاستنتاجات. لدرجة أنه ربما يبدو بارداً ولكنه مجرد غطاء.