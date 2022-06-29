نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ثور ضخم يهاجم طفلاً داخل أحد المنتزهات بأمريكا.. شاهد: ردة فعل شخص عندما رآه يندفعه نحوه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، ثور ضخم يهاجم طفلاً في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا، ثم تدخل أحد الأشخاص في اللحظات الأخيرة لإنقاذه، ولكنه تعرضة لنطحة أسفرت عن إصابته.

وظهر في الفيديو، الثور الضخم يتجه نحو طفل ولكن اندفع شخص وحمله بعيدا، ليتعرض هو لنطحة من الثور.

ومن جهتهم، قال مسؤولو المتنزه، إن الرجل أصيب في ذراعه بعدما نطحه الثور، ونقل إلى المركز الطبي الإقليمي في ولاية أيداهو الشرقية لتلقي العلاج، وفق صحيفة "صن" البريطانية.

ومن الجدير ذكره أن ثور البيسون يمكن أن يقترب وزنه من الطن وارتفاعه من المترين، ويستطيع أن يركض أسرع 3 مرات من البشر.