في الأجواء الحارة.. 5 مشروبات ابتعد عن تناولها قدر الإمكان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في الأجواء الحارة التي نعيشها خلال فصل الصيف؛ من المفضل الابتعاد عن تناول 5 مشروبات بعينها للشعور بالراحة والحيوية.

الدكتور أنطون بيرديف، خبير التغذية الروسي، قال إن هناك خمسة مشروبات لا يُنصح بتناولها في الطقس الحار.

وأشار في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن الطرق المعتادة التي يتبعها الكثيرون في الطقس الحار، تؤدي إلى تفاقم الحالة؛ لذلك من أجل الشعور بالراحة والحيوية وفق ما نقلته "روسيا اليوم"، يجب اتباع القواعد التالية:

- تجنب الماء البارد

يُعتبر تناول الماء البارد الخيار الشائع في الطقس الحار؛ بيْد أن المثير للدهشة، هو أن شرب الماء البارد يُلحق الضرر بالجسم؛ لأنه يُؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسية، والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين، كما يسبب اضطراب عمل منظومة المناعة؛ مما يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد وفي أسوأ الحالات إلى التهاب في الحلق.

- التقليل من القهوة والشاي الأحمر

كما هو معروف يحتوي هذان المشروبان على مادة الكافيين وهي مدرة جيدة للبول؛ مما يؤدي إلى جفاف الجسم، الذي يؤثر في الهرمون المضاد لإدرار البول، الذي يبطئ عملية استنزاف الماء. ويتكلل كل هذا بالصداع.

- تجنب العصائر والمشروبات الغازية

هذه المشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني، وتشكل عبئًا على البنكرياس، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما يشير إلى أنها "تروي العطش". ببساطة تأثير تناول المشروبات السكرية قصير الأمد؛ بينما عواقبها خطيرة.

ويضيف الخبير نقطتين بشأن التغذية.

أولًا: يجب عدم اتباع حمية غذائية في الطقس الحار؛ لأنه إجهاد إضافي للجسم، ومن الضروري في الصيف تناول مواد مغذية بكميات كافية.

وثانيًا: لا حاجة للتخلي عن تناول اللحوم والأسماك والبيض؛ لأن هذه المواد تزود الجسم بالبروتينات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.