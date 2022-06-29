تعرف على الدول التي أعلنت عيد الأضحى السبت 9 يوليو .. والدول الأخرى التي أعلنت الأحد 10 يوليو أول أيام العيد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت بعض الدول اليوم نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

عدم ثبوت رؤية الهلال

فقد أعلنت ماليزيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وبعد تحري الهلال من 86 موقعاً، أعلنت إندونيسيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

االجدير بالذكر ، دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.